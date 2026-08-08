Un vertice fiume, durato fino a tarda notte, per cercare di capire tutti insieme come completare la rosa della Roma nell'ultima fase del mercato. Sono state oltre quattro le ore di summit tra l'allenatore giallorosso, il nuovo Ceo Galantic e il direttore sportivo D'Amico. Al centro del confronto le tematiche relative agli acquisti e alle cessioni da effettuare da qui a settembre. Come riportato da Filippo Biafora su Il Tempo, Gasperini non ha di certo nascosto ai suoi interlocutori le preoccupazioni per il mancato arrivo dell'ala di piede destro. Nonostante sia sempre stata individuata come la prima esigenza. Al momento rispetto alla formazione tipo della scorsa stagione, l'unico cambio tra i titolari è l'avvicendamento tra Celik e Molina. Gasperini non è ancora sazio e l'ha fatto capire in tutti i modi. Dopo gli arrivi di Koulierakis, Castro e Molina, il tecnico avverte ancora un senso di incompiutezza. Come se la Roma fosse ancora in cantiere. Come riportato da La Repubblica, ora il tecnico vuole vederci chiaro. Ha chiesto rassicurazioni alla proprietà e si aspetta di essere ascoltato. A preoccuparlo, poi, non è soltanto il mercato in ingresso. Durante il vertice con la dirigenza, Gasperini è rimasto sorpreso da un altro aspetto: davanti a offerte irrinunciabili, la Roma può vendere uno dei suoi big. Tra i più desiderati, in questa fase del mercato, ci sono Manu Koné e Matias Soulé, corteggiato dal Milan, che ha offerto Rafael Leao.