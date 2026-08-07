Il famoso esterno sinistro non è ancora arrivato dal mercato. Una situazione che non fa stare sereno Gasperini che si aspettava uno sprint in queste settimane. Secondo quanto riportato da Francesco Balzani su Te la do io Tokyo i giallorossi hanno chiesto informazioni su Bynoe-Gittens, ala sinistra del Chelsea che la scorsa stagiona ha deluso in Inghilterra. I Blues avevano speso 60 milioni di euro per strapparlo al Borussia Dortmund e la Roma riuscirebbe a prenderlo solamente in prestito. D'Amico va a caccia di occasioni in Premier League. L'operazione è complicata ma è uno dei giocatori in uscita. Difficile la pista Nusa che ancora non si è scaldata. Sullo sfondo c'è sempre Fofana del Lione.