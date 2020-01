Mercato Roma, niente Barisic: il terzino rinnova con i Glasgow Rangers

Borna Barisic non sarà il rinforzo in difesa della Roma. Il terzino, dopo esser stato accostato ai giallorossi in questa finestra di mercato, ha rinnovato il contratto con i Glasgow Rangers fino al 2024. L’annuncio è arrivato sul profilo Instagram del calciatore: “Sono così felice di aver affidato il mio futuro alla famiglia dei Ranger. Grazie al club, ai miei compagni di squadra e, soprattutto, ai fan per avermi fatto sentire così ben voluto qui e per avermi fatto giocare il mio miglior calcio. Il meglio deve ancora arrivare“.