Mercato Roma, l’Udinese sogna Bonaventura. Marino: “Sarebbe bellissimo, ma costa caro”

Nel calciomercato estivo che dovrebbe aprirsi tra pochi mesi, grande importanza avranno le occasioni a parametro zero. Giacomo Bonaventura in questo senso rappresenta uno dei profili più interessanti, esperto, di qualità e in grado di ricoprire più ruoli dalla mezzala al trequartista e l’esterno offensiva. La Roma ha messo gli occhi sul giocatore in scadenza 2020 con il Milan che non ha intenzione di rinnovare, ma non è l’unica. Torino, Atalanta, Lazio e Fiorentina si sono iscritte alla corsa per il classe ’89 e ora si aggiunge anche l’Udinese. Per i friulani si tratta di una suggestione portata avanti da Pierpaolo Marino, direttore tecnico bianconero che lo conosce molto bene: “Sarebbe un sogno. Per me Jack, che ho avuto a Bergamo, è un figlioccio. Sarebbe bellissimo, ma non è semplice. Anche se è scadenza di contratto costa caro. Pensi se giocassero insieme lui e De Paul. Uno spettacolo”.