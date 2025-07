Mercato Roma LIVE: Ghilardi, fumata bianca in arrivo. Domani scambio di documenti per Wesley

Calciomercato as roma: tutte le notizie

Tutte le trattative di giornata del club giallorosso

Redazione 24 luglio 2025 (modifica il 24 luglio 2025 | 23:06)

Massara è al lavoro per soddisfare tutte le richieste di Gasperini e dare al tecnico piemontese più alternative possibili in vista della prossima stagione. Dopo gli arrivi di El Aynaoui e Ferguson, si lavora per quelli di Wesley e Ghilardi. Occhi anche su Tzolis e Bernal. Ecco tutti gli aggiornamenti:

Ore 21:54 - Sul proprio canale YouTube Fabrizio Romano dice che per sbloccare la trattativa Wesley bisogna solamente attendere l'approdo definitivo di Emerson Royal al Flamengo. Una volta avvenuto questo, il terzino brasiliano passerà ai giallorossi (operazione da 25 milioni più bonus).

Ore 21:25 - Secondo quanto riporta Matteo Moretto, la Roma è vicinissima a chiudere per Ghilardi. In giornata ci sono stati ulteriori contatti e l'operazione potrebbe concludersi per una cifra che supera leggermente i 10 milioni bonus compresi. Fabrizio Romano precisa che il difensore del Verona vuole solo i giallorossi e l'intesa con il club veneto è stata quasi trovata.

Ore 20:49- Domani ci sarà lo scambio documenti per l'operazione Wesley, da 25 milioni più 5 di bonus e per Emerson Royal. Il club brasiliano ha puntato anche Nzola e Okafor

Ore 20:39 - Per quanto riguarda il reparto offensivo, secondo quanto riporta Sky Sport, la Roma ha avviato i contatti con Fabio Silva del Walverhampton. Interesse anche per Paixao.

Ore 20:29 - Secondo quanto riportato da calciomercato.it, Wesley sta spingendo per approdare alla Roma ma il Flamengo vuole prima assicurarsi che le visite mediche di Emerson Royal vadano bene

Ore 20:07 - La trattativa per portare Wesley alla Roma non si è ancora conclusa definitivamente. C'è ottimismo per quanto riguarda Ghilardi. Un'altra priorità giallorossa è trovare la seconda punta ma non è necessario vendere giocatori immediatamente.

Ore 19:18 - Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nella giornata di domani Emerson Royal volerà in Brasile per unirsi al Flamengo.

Ore 16.45 - Il Flamengo prova a stringere per Samuel Lino grazie alla cessione di Wesley: all'Atletico andrebbero 25 milioni.

Ore 16.28 - Ci siamo per Emerson Royal al Flamengo: come riporta Matteo Moretto, è in corso lo scambio di documenti tra i brasiliani e il Milan. Operazione da 9 milioni.

Ore 15 -La Roma pensa a Elmas del Lipsia. Per caratteristiche e posizione in campo è quello che cerca Gasperini, i tedeschi lo valutano oltre 15 milioni.

Ore 14.30 - Il Verona intanto ha chiuso per un difensore: si tratta di Unai Nunez, previsto oggi in città. Come riporta 'Sky Sport', arriverà in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni dal Celta Vigo. Può essere il sostituto di Ghilardi.

Ore 13.30 - Secondo Matteo Moretto il nome di Bernal, accostato in queste ore alla Roma, non risulta in orbita giallorossa. Massara però sta cercando un altro centrocampista e avrebbe in mente un calciatore su cui sta lavorando sotto traccia.

Ore 13.15 - Ufficiale: Leonardo Graziani è un nuovo giocatore del Pescara.

Ore 13 - Emerson Royal al Flamengo e Wesley alla Roma: come sottolinea Fabrizio Romano, entrambi gli accordi sono destinati a concludersi. Il Flamengo pagherà 9 milioni per il giocatore del Milan, permettendo così a Wesley di arrivare alla Roma per 25 milioni più bonus.

Il direttore della Florida, Boto, ha dichiarato che entrambi gli accordi verranno conclusi oggi.

Ore 12.15 - Ghilardi è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Roma. Secondo Sky Sport, i due club si dovrebbero incontrare in giornata per chiudere la trattativa. L'affare potrebbe essere definitivo per una cifra vicina agli 11 milioni.

Ore 11.02 - Gli agenti di Emerson Royal sono in Brasile per definire l'accordo col Flamengo. L'operazione è molto vicina alla chiusura. Lo riporta calciomercato.com

Ore 10.43 - La Roma continua a spingere per Ghilardi e stando a quanto riporta Il Tempo, ha aumentato la propria offerta fino a 10 milioni. Il Verona chiede un ulteriore piccolo sforzo per dare il via libera definitivo. Le parti, comunque, sono molto vicine.

Ore 8.50 - Wesley-Roma, si farà. Dopo tante voci, trattative, ripensamenti e via dicendo, finalmente sembra essere arrivata la luce verde per il trasferimento brasiliano alla corte di Gasperini. Secondo Mattia Moretto, l'arrivo del classe 2003 sembrerebbe ad un passo.

Ore 8.00 - Ghilardi è sempre più vicino ad essere un nuovo difensore della Roma. Stando a quanto riporta Fabrizio Romano, la trattativa procede spedita e si stanno limando gli ultimi dettagli.

Ore 7.50 - Cristante è il nome nuovo per il centrocampo della Juve. Infatti, secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club juventino è alla ricerca di un nuovo nome per la mediana e si valuta il prestito per l'ex Atalanta.

Ore 7.30 - Emerson Royal ha detto di si al Flamengo. Il Besiktas è si è tirato fuori dalla trattiva e secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'arrivo del giocatore del Milan alla corte di Filipe Luis sbloccherebbe definitivamente l'approdo di Wesley alla Roma.