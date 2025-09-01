Ultimo febbrile giorno di mercato in casa Roma con Massara che deve portare almeno due rinforzi alla corte di Gasperini. In ballo anche lo scambio tra Dovbyk e Gimenez, il gong arriverà alle 20. Non c'è più tempo, segui tutti gli aggiornamenti

Ore 19.50 - A 10 minuti dal termine, si può già affermare con certezza che il mercato della Roma finisce qui. Nessun nuovo acquisto in questo ultimo giorno. L'ultimo rimane Tsimikas dal Liverpool

Ore 18.35 - Il Baby Coletta, a sorpresa, va al Benfica per un milione. Un colpo del club lusitano che si assicura uno dei giovani della primavera del club giallorosso per una cifra molto bassa. Lo riporta Fabrizio Romano

Ore 18.25 - Tramonta definitivamente lo scambio tra Dovbyk e Gimenez. A confermarlo ci ha pensato direttamente l'agente del messicano con una storia sui social

Ore 18.10 - Come riporta Fabrizio Romano, resta ancora vivo lo scambio Dovbyk-Gimenez. Le ore passano, ma i due club stanno ancora lavorando. Escluso l'interesse del Chelsea

Ore 17,00 - Come riporta TeamTalk, il Corinthians ha rifiutato un'offerta di circa 30 milioni di euro da parte della Roma per Yuri Alberto. L'attaccante brasiliano non lascerà il club.

Ore 16,54 - Come riporta L'Equipe, è fatta per il passaggio di Embolo al Rennes. Lo svizzero ha svolto le visite mediche e firmerà un contratto di 4 anni.

Ore 16,27 - Versione opposta quella di Fabrizio Romano. Il Chelsea non è interessato a Santiago Gimenez.

Ore 16,23 - Potrebbe inserirsi il Chelsea nell'affare tra Roma e Milan per lo scambio di Dovbyk e Gimenez. Secondo quanto riporta Sky Sport, i Blues starebbero pensando di fare un tentativo per il messicano. In quel caso l'ucraino potrebbe andare al Milan solo se la Roma trovasse un altra punta, in lista c'è ancora Embolo.

Ore 16,12 - Come spiega Sky Sport, la partenza di Baldanzi è stata bloccata perché la Roma non prenderà un altro esterno. Salta contestualmente anche l'arrivo di Pessina in giallorosso, non è stato trovato l'accordo con il Monza.

Ore 15,53 - Ore decisive anche per la trattativa Baldanzi-Verona. Il club scaligero ha l'accordo con il calciatore che spinge per partire, manca ancora il via libera della Roma, riporta SportItalia.

Ore 15,37 - Come riporta Sky Sport, non si sblocca neanche la trattativa con il Monza per Pessina.

Ore 15,30 - Non è stata ancora trovata l'intesa tra Milan e Roma per lo scambio Gimenez-Dovbyk. Come riporta Sky Sport, è una fase di stallo a poche ore dalla conclusione del mercato.

Ore 15,25 - Tyrique George rimarrà in Premier e andrà al Fulham. Come riporta Fabrizio Romano, è stato trovato l'accordo con il Chelsea dopo che è saltata la trattativa con la Roma. I blues riceveranno 22 milioni di euro più una pesante clausola di rivendita.

Ore 15,21 - Secondo quanto riporta Firenzeviola.it, la Roma aveva fatto un tentativo per Fortini della Fiorentina. Massara aveva avanzato la proposta di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13 milioni per l'esterno classe 2006, ma è arrivato un no secco dal club viola.

Ore 15,00 - Arrivano conferme anche da Matteo Moretto e Fabrizio Romano. Roma e Milan sono in dialogo per trovare l'intesa sulla cifra del diritto di riscatto, sia per Dovbyk che per Gimenez.

Ore 14,44 - Come riporta SportItalia, è in corso un incontro tra i due club e gli agenti per trovare l'intesa sulla cifra del diritto di riscatto.

Ore 14,23 - Come conferma Sky Sport, sono in corso contatti continui tra la Roma, il Milan e gli agenti di Dovbyk e Gimenez per provare a chiudere lo scambio.

Ore 13,45 - I dialoghi sono ancora aperti tra la Roma e il Milan per lo scambio Dovbyk-Gimenez. Come riporta SportItalia, c'è maggiore apertura ed entro un paio d'ore si conoscerà l'esito definitivo dell'operazione.

Ore 13,39 - La trattativa per Tyrique George si è bloccata. Come riporta Fabrizio Romano, l'operazione tra Chelsea e Roma non andrà a buon fine. Il club inglese ha sempre chiesto una cifra intorno ai 30 milioni di euro con una clausola di rivendita importante e i giallorossi non hanno accettato queste condizioni.

Ore 13,38 - Pessina spinge per andare alla Roma. Come riporta Calciomercato.it, gli agenti del calciatore - gli stessi di Baldanzi - stanno dialogando per trovare una soluzione.

Ore 13,00 - Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, non si è ancora sbloccato l'affare Dovbyk-Gimenez. La Roma vuole il diritto di riscatto sul messicano, ma il Milan non vuole cedere.

Ore 12,45 - Ebrima Darboe lascia la Roma e si trasferisce al Bari. Dopo una serie di prestiti, all'estero e in Serie B, il centrocampista gambiano classe 2001 salutari giallorossi a titolo definitivo.

Ore 12 - Si sta per concludere il doppio affare con la regia del procuratore Riso: Baldanzi al Verona e Pessina alla Roma. Entrambi in prestito con diritto di riscatto sugli 8 milioni.

Ore 11 - La Roma è alla ricerca di un nuovo attaccante nell'ultimo giorno della finestra estiva di calciomercato e dalla Francia è spuntato un altro nome. Massara avrebbe presentato un'offerta da 8 milioni di euro più 2 di bonus per il classe 2007 Mathys Detourbet. Ma il Troyes ha detto no.

Ore 9,20 - Breel Embolo esce dalla lista dei possibili attaccanti per la Roma: accordo tra il Monaco e il Rennes, oggi le visite mediche.

Ore 8,40 - Lo scambio Dovbyk-Gimenez nelle ultime ore aveva subito uno stallo, ma a quanto pare nelle prossime ore le società potrebbero avere nuovi contatti per cercare di sbloccare la situazione. Lo stallo è sulla formula: la Roma vorrebbe il diritto di riscatto.

Ore 8 - Matteo Pessina è molto vicino alla Roma. Secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto, manca solo l’ok dei Friedkin per chiudere l’operazione. Gasperini ha approvato il trasferimento e spinge per averlo in squadra.

Ore 7,30 - Come confermato da Fabrizio Romano in una live notturna continua a essere George il nome più caldo per il ruolo di esterno sinistro che Gasperini aspetta ormai da mesi.