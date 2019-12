Mercato Roma, l’agente di Petagna a colloquio con la Fiorentina

Petagna-Fiorentina, cominciano le grandi manovre. Secondo quanto riporta il sito specializzato firenzeviola.it Giuseppe Riso è arrivato al centro sportivo viola in tarda mattinata per un summit di mercato con la dirigenza toscana. Al centro dei discorsi il futuro di uno dei suoi giovani assistiti Riccardo Sottil, di cui da tempo è in ballo il rinnovo ma che potrebbe optare per un prestito per mettere minuti nelle gambe, e probabilmente anche dello stesso Petagna, di cui si è parlato nelle scorse settimane anche in ottica Roma.