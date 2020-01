Mercato Roma, l’agente di Januzaj conferma: “Giallorossi interessati, non diremmo di no”

La Roma sfoglia la margherita. Gianluca Petrachi è alla disperata ricerca di un esterno offensivo a destra, per riempire la casella lasciata vuota dal brutto infortunio di Zaniolo. Fonseca ha fatto in qualche modo pressing al suo ds con le parole di ieri in conferenza e i nomi principali sembrano sostanzialmente tre: Shaqiri, Suso e Januzaj. Difficile trattare con Liverpool e Milan, così anche l’attaccante belga è diventato un’opzione decisamente concreta. A confermarlo anche lo stesso agente del calciatore della Real Sociedad: “Sì, la Roma è interessata, ma non posso darvi dettagli – ha detto Dirk De Vries a ‘hln.be’ -. I giallorossi sono un grande club, quindi se ci sarà la possibilità non dirà di no“. Petrachi sta provando a impostare un’operazione in prestito con diritto di riscatto, ma non sarà comunque semplice.