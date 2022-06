Mercato Roma, la Juventus non molla Zaniolo: gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus non molla Nicolò Zaniolo, attaccante classe '99 della Roma. Il giocatore giallorosso è una delle prime scelte nella lista della dirigenza bianconera per rinforzare il reparto offensivo di mister Massimiliano Allegri nella prossima stagione. La Vecchia Signora sta dunque monitorando attentamente la situazione in caso non riuscisse a portare a termine i suoi piani (come l'arrivo di Angel Di Maria). L'azzurro, comunque, non è il solo osservato speciale: sul taccuino del direttore sportivo Federico Cherubini ci sono anche Filip Kostic e Domenico Berardi.