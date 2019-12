Mercato Roma, la Fiorentina punta Florenzi e Kalinic. Sul terzino anche il Siviglia

La Fiorentina punta due pezzi della rosa della Roma. I viola hanno messo gli occhi su Alessandro Florenzi e Nikola Kalinic. Come riporta La Nazione, il club di Rocco Commisso vorrebbe i due giocatori già a gennaio. L’occasione per parlarne dal vivo ci sarà la prossima settimana, quando i giallorossi saranno nel capoluogo toscano per la sfida del Franchi (in programma venerdì alle 20.45). Per il capitano della Roma, ai margini da tempo con Fonseca, la Fiorentina è pronta a impegnarsi con un prestito di sei mesi e l’obbligo di riscatto a giugno. Su di lui, scrive todofichajes.com, ci sarebbe anche l’interessamento del Siviglia dell’ex ds Monchi.