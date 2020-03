Mercato Roma, la Fiorentina pensa a Spinazzola. In estate possono partire Under e Cristante

Tra il Coronavirus e la cessione della Roma momentaneamente in stand by non è un momento facile per il club giallorosso. Situazioni che possono incidere anche sulle mosse dell’estate e, come riporta Tuttosport, sono diverse le idee già al vaglio di Petrachi. La Fiorentina lavora al futuro e per la difesa c’è l’idea Spinazzola, anche se prima andrà sciolto il nodo Dalbert-Biraghi con l’Inter. Senza l’approdo del nuovo proprietario nella Capitale, però, sarà difficile decifrare i tempi di alcune trattative. Se Zaniolo e Pellegrini sono stati individuati come i pilastri sui quali rifondare il club, lo stesso non si può dire per Under e Cristante che potrebbero essere sacrificati per delle plusvalenze.