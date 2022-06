Mercato Roma, la Cremonese prova ad anticipare tutti per Calafiori

Riccardo Calafiori è uno dei nomi in uscita dalla Roma. Tiago Pinto e l'entourage del calciatore sono alla ricerca della giusta sistemazione per permettere al terzino sinistro classe 2002 di proseguire il suo percorso di crescita. Come riportato da Sky, su di lui ci sono la Salernitana e il Basilea che però non hanno ancora presentato alcuna offerta concreta. Nelle ultime ore si è inserita anche la Cremonese che sta provando ad anticipare tutti. L'ultima stagione per Calafiori non è stata affatto positiva: appena 509 i minuti disputati tra la prima parte in maglia giallorossa e la seconda parte a Genova con i rossoblù.