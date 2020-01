Mercato Roma, Klopp: “Shaqiri non si muove da qui. A gennaio non partirà nessuno”

I problemi fisici di Shaqiri, derivati dalla mancata preparazione nel pre-campionato, non sembrano preoccupare il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp. Lo svizzero era stato accostato spesso ai giallorossi dopo che la trattativa per Politano era saltata. Tuttavia il tecnico tedesco, dopo aver manifestato già ieri la sua chiusura, oggi, nella vigilia della sfida al Wolves, ha ribadito: “Vogliamo mantenere tutti quelli in rosa e viste le tante partite in programma non possiamo pensare di lasciar partire anche un solo calciatore”. Klopp vuole evitare di perdere pedine importanti al raggiungimento degli obiettivi stagionali del Liverpool e chiude così la finestra di mercato della Roma.