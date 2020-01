La Roma in questi giorni ha avuto molti contatti con vari club per Juan Jesus, difensore brasiliano che non rientra più nei piani di mister Fonseca. La Fiorentina è la squadra che si è fatta avanti con più convinzione per il centrale giallorosso, ma la Roma ha proposto Juan Jesus al Milan. Come riporta Calciomercato.com, i rossoneri prima vorranno sistemare il giovane Gabbia e poi cercheranno un nuovo rinforzo per il reparto difensivo, ma Juan Jesus non convince.