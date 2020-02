Mercato Roma, Jesus resta in uscita: in agguato tre club russi

Il mercato della Roma si è chiuso senza cessioni nel reparto centrale di difesa. Con l’arrivo di Ibanez dall’Atalanta, né Jesus né Cetin hanno lasciato Trigoria. Tuttavia, è ancora possibile effettuare operazioni in uscita, dal momento che all’estero il calciomercato è ancora aperto. A tal proposito, come riporta ‘tuttomercatoweb.com’, ben tre club russi avrebbero chiamato la Roma per effettuare un sondaggio su Juan Jesus. In particolare, si tratta di Lokomotiv Mosca, Krasnodar e Rubin Kazan.