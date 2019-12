Mercato Roma, Bologna su Jesus: i giallorossi dovrebbero contribuire al pagamento dell’ingaggio

Il calciomercato di gennaio è alle porte. Per Petrachi si preannunciano giorni di studio soprattutto sul fronte del vice-Dzeko, con Kalinic verso l’addio anticipato. In generale i giallorossi opereranno in entrata solo se prima ci saranno delle uscite, come Juan Jesus. Il problema per il brasiliano è costituito dall’ingaggio che supera i 2 milioni di euro e che spaventa il Bologna, prima pretendente. Come riporta ‘La Nazione’, il club rossoblù chiede però ai giallorossi di contribuire al pagamento dello stipendio del difensore.