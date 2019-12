Mirko Antonucci potrebbe lasciare la capitale nella sessione invernale di calciomercato. Il talento offensivo classe 1999 della Roma, stando a quanto raccolto da tuttomercatoweb.com, potrebbe cercare più minuti da titolare altrove. L’operazione che porterebbe Antonucci via dalla Roma potrebbe essere quella del prestito semestrale e le pretendenti non mancano. Su di lui c’è la Sampdoria in Serie A, ma anche alcuni club in Serie B come Empoli, Perugia e Cremonese.