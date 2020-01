Mercato Roma, ipotesi di scambio Under-Suso con il Milan – FOTO

Il 2019 non è stato l’anno di Cengiz Under: gli infortuni, lo scarso impiego e l’ascesa di Nicolò Zaniolo nella squadra sono costati al turco la sua titolarità. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, con il mercato di gennaio, la Roma starebbe pensando ad uno scambio con il Milan tra il numero diciassette giallorosso e Suso: anche l’esterno rossonero non sembra avere vita facile nella squadra di Pioli e nell’attacco, guidato ora da Ibrahimovic, continua a mancare l’apporto dello spagnolo.