Mercato Roma, interessa Asensio. Su di lui anche Milan e Tottenham

Con Ancellotti non trova spazio, lui vuole giocare. Anche Milan e Tottenham alla finestra

La Roma pensa a Marco Asensio. Solo una suggestione per ora, visto che il giocatore è ancora alla corte di Carlo Ancellotti, che non riesce, però, a trovargli la giusta collocazione in campo. Qualche interessamento dei giallorossi era venuto a galla la scorsa finestra di mercato, ma il prezzo del cartellino non aveva mai convinto Pinto fino in fondo.