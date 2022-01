Mercato Roma, indizio da Sergio Oliveira: ‘mi piace’ al post su Maitland-Niles

L'affare col centrocampista potrebbe chiudersi all'inizio della prossima settimana, intanto lui si cala già nell'ambiente giallorosso

L'affare Maitland-Niles è ormai concluso, quello riguardante Sergio Oliveira in dirittura d'arrivo. Se Roma e Porto limeranno gli ultimi dettagli potrebbe chiudersi a inizio settimana prossima. Il centrocampista, intanto, cerca di calarsi nell'ambiente giallorosso. Tramite i social ha dimostrato di sentirsi già parte di esso mettendo 'mi piace' al post Instagram della Roma che ufficializza l'arrivo del neoacquisto inglese. Ennesimo indizio di quanto il portoghese sia pronto a cambiare aria come testimonia anche la panchina di oggi. Pinto sta spingendo per averlo con un prestito da 1,5 milioni a cui aggiungere il riscatto a 15 più bonus.