Mercato Roma, non solo campo: Hysaj obiettivo caldissimo, oggi l’incontro col Napoli

Roma e Napoli si sono sfidate oggi all’Olimpico in un match dai numerosi significati, per entrambe le squadre. Non solo, perché l’incrocio è stato anche un’occasione per le due società di parlare di calciomercato. In particolare, i giallorossi sarebbero interessati a Elseid Hysaj: secondo quanto riportato da ‘calciomercato.com’, Roma e Napoli si sono incontrate oggi per parlare del terzino albanese. Anche oggi escluso da Ancelotti, l’ex Empoli resta un obiettivo caldissimo per i capitolini a gennaio. L’accordo potrebbe arrivare per una cifra intorno agli 8 milioni.