Mercato Roma, il Valencia piomba su Florenzi: pronta un’offerta di prestito con diritto di riscatto

Le ultime 3 partite giocate da titolare di Alessandro Florenzi non hanno messo a tacere le voci di mercato che lo vedrebbero lontano da Roma. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe prevista per oggi la prima offerta per il capitano giallorosso del Valencia. Il club spagnolo, attraverso il lavoro dell’intermediario Gianluca Fiorini, vorrebbe proporre alla Roma un prestito oneroso con diritto di riscatto, che si aggirerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il Valencia, inoltre, sarebbe disposto a pagare l’intero ingaggio rimanente del terzino fino al 30 giugno.