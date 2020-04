Mercato Roma, il presidente del Gremio: “Non abbiamo ricevuto proposte ufficiali per Pepé”

Negli ultimi mesi il nome di Pepé è stato accostato più volte alla Roma. La concorrenza per l’attaccante però è grande: su di lui Bayern Monaco, Valladolid e Ajax. C’è poi il Psv che avrebbe già avanzato l’offerta di 15 milioni. La richiesta del Gremio parte però da 20 milioni. Ci sono poi vecchie fiamme non ancora spente: già dalla scorsa stagione Psg, Benfica, Everton e Porto erano interessate all’attaccante, trattenuto però dai brasiliani per un’altra stagione. Nelle ultime ore Romildo Bolzan Junior, presidente del club di Porto Alegre ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito calciomercato.it sul futuro del giovane attaccante. Queste le sue parole:

“La Roma interessata a Pepé? Si parla di questo interesse, ma a noi non è arrivato nulla di ufficiale. Ad oggi, non abbiamo ricevuto proposte ufficiali per i due giocatori Everton e Pepé“.