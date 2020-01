Mercato Roma, il Milan non molla Under: continua il pressing dei rossoneri

Dopo lo scambio Politano–Spinazzola, continua la tentazione del Milan per Cengiz Under. Secondo quanto riporta Sky Sport, in questo momento non coincidono le volontà e le formule tra giocatore e società. La Roma avendo acquistato Politano, potrebbe comunque liberare il posto attualmente occupato dal sostituto naturale di Zaniolo. Il Milan nei prossimi giorni continuerà a lavorare sulla pista turca, essendo il gradimento tecnico elevato da parte dei dirigenti rossoneri. Nei giorni precedenti, il nome di Under era rientrato nelle voci di mercato rossonere, grazie alla possibilità di uno scambio con Suso.