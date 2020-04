Mercato Roma, il Lipsia prepara i 30 milioni per il riscatto di Schick

Forse sì, forse no. Nelle scorse settimane c’è stata molta incertezza sul riscatto di Schick da parte del Lipsia: l’emergenza coronavirus ha infatti impegnato le casse del club tedesco (oltre a quelle del calcio mondiale) e ad uscire allo scoperto era stato proprio il diesse della società, Markus Kroesche: “Abbiamo tre giocatori in prestito (tra cui Schick, ndr) ma ad oggi non posso assolutamente pensare alle clausole di riscatto. Non sappiamo come si svilupperanno le cose”. Secondo quanto riporta la rivista sportiva tedesca kicker, ora il Lipsia sta prendendo in cosiderazione l’investimento di 30 milioni per un singolo giocatore e proprio il cartellino di Patrik Schick si aggira intorno alla cifra. Il club di Bundesliga sembrerebbe pronto a riscattare il centravanti ceco dalla Roma, versando un corrispettivo di 28 milioni di euro (che diventerebbero 29 in caso di qualificazione dei tedeschi alla prossima Champions League) nelle casse del club capitolino.