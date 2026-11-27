Antonio Nusa è stato a lungo sulla shortlist di D'Amico per rinforzare l'attacco e Gasperini lo ha sempre visto come una priorità negli scorsi mesi di mercato, ma alla fine il norvegese è rimasto al Lipsia - complice anche la cessione di Diomande al Real Madrid (da circa 125 milioni) che ha sistemato le casse del club tedesco. La Roma nel frattempo non ha ancora trovato l'esterno tanto chiesto da Gasp e l'attaccante classe 2005 resta tra i profili più apprezzati dal tecnico, ma ora la concorrenza è aumentata e un'operazione per portarlo a Trigoria sembra quasi impossibile. El Aynaoui sta facendo bene e verrà riscattato dal Lipsia, ma anche con uno "sconto" sul cartellino di circa 20-25 milioni (il valore del riscatto) per i giallorossi l'affare Nusa resta proibitivo. Come riporta Sky Sport DE, sulle tracce del 21enne ci sono quasi tutti i top club europei ed è forte soprattutto l'interesse di Arsenal e Liverpool - oltre al Psg che potrebbe ben presto entrare in corsa visti gli infortuni di Doué e Kvaratskhelia nelle ultime settimane.