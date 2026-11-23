La Roma continua la caccia a un esterno offensivo. Tony D'Amico è al lavoro per accontentare Gian Piero Gasperini, che ormai da diversi mesi chiede un rinforzo in quel ruolo per aggiungere nuove soluzioni al reparto. I nomi sul tavolo sono diversi, ma nelle ultime ore sembra prendere quota una nuova pista: quella che porta a Samuel Lino. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano RTI Esporte, il club giallorosso starebbe facendo sul serio per il giocatore, tanto da aver già avviato i contatti con il suo entourage e presentato un'offerta ufficiale da 45 milioni di euro al Flamengo. Il club brasiliano, fresco vincitore del campionato, non avrebbe chiuso le porte a una possibile cessione ma sarebbe disposto a privarsi di uno dei suoi giocatori più importanti soltanto di fronte a una proposta particolarmente elevata. Samuel Lino è stato uno dei protagonisti della stagione del Flamengo, chiusa con 13 gol e 9 assist. La Roma resta alla finestra, in attesa di capire se ci siano i margini per portare avanti la trattativa.