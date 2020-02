Mercato Roma, il Chelsea offre 15 milioni per il riacquisto di Boga

La Roma si era proposta e Petrachi ci aveva fatto già un pensierino: l’offerta di 10 milioni per il prestito con diritto di riscatto per aggiudicarsi il cartellino di Jeremie Boga era stata però rifiutata dal Sassuolo. Come riporta il tabloid inglese Mirror, adesso il Chelsea è pronto a riprendersi l’attaccante ivoriano, facendo leva sul loro diritto di riacquisto e presentando l’offerta di 15 milioni in direzione delle casse del Sassuolo. I 7 gol e i 4 assist di Boga non sono dunque passati inosservati in Premier League e il contratto con i neroverdi in scadenza nel 2022 potrebbe comunque non bastare a tenere l’attaccante in Italia. Il suo futuro si deciderà in estate.