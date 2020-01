La Roma è alla ricerca di rinforzi a centrocampo, soprattutto dopo gli infortuni di Zaniolo e Diawara. Tra i nomi che sono circolati in queste ore c’è anche quello di Paquetà, centrocampista brasiliano in uscita dal Milan: come riporta Gianluigi Longari di Sportitalia, il giocatore piace al tecnico della Roma Paulo Fonseca e, per questo, non è da escludere un incontro tra i due club nei prossimi giorni.