Mercato Roma, Götze cambia procuratore: “Ripianifico il mio futuro”

Qualche settimana fa, la voce di un interessamento della Roma su Mario Götze aveva fatto il giro della Germania. In scadenza di contratto a giugno col Borussia Dortmund, il campione del mondo 2014 sembra ora pronto a cambiare il suo futuro: il tedesco ha infatti assunto un nuovo procuratore (Reza Fazeli, con la sua agenzia International Soccer Management) e i nuovi progetti per l’avvenire sembrano pronti al decollo. Secondo quanto riportato dal tabloid “Bild”, il calciatore tedesco ha commentato così la decisione di cambiare procuratore: “Dopo intense considerazioni, ho deciso di ripianificare la mia carriera sportiva. Ho deliberatamente preso il tempo necessario per questo passaggio perché è un momento importante per il mio futuro e perché voglio separare il lato professionista da quello privato”.

Sul suo futuro ha poi aggiunto: “Ci si potrà pensare una volta che sarà tornata la normalità”. Le pretendenti in Germania non mancano (anche in Bundesliga il Bayern Leverkusen ha già manifestato il suo interesse), ma la pista estera rimane comunque più probabile, con i potenziali acquirenti dietro alla porta da Inghilterra, Spagna e Italia. Nel mentre Götze tiene aperte le varie opzioni.