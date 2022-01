Mercato Roma, gli agenti di Ndombele a Parigi per trattare con il PSG

Il futuro di Ndombele non sembra essere nella Capitale. Sul giocatore negli ultimi giorni è piombato il PSG e l'entourage del calciatore è a Parigi per trattare

Uno dei nomi che stanno in queste settimane accendendo di più le fantasie dei tifosi giallorossi è Tanguy Ndombele. Negli ultimi giorni però sembra che il club più vicino al centrocampista del Tottenham sia il PSG di Pochettino. A Parigi in queste ore sono in corso le discussioni tra la dirigenza francese e l'entourage del calciatore. L'allenatore argentino voleva portarlo sotto la Tour Eiffel già durante la finestra estiva di calciomercato senza però ricevere l'appoggio della dirigenza. I due si conoscono dal 2019 quando fu proprio Pochettino a chiedere il suo acquisto per 62 milioni di euro quando era l'allenatore degli Spurs.