La Roma continua a monitorare Alessio Cacciamani e dal Torino arriva un assist. I granata in serata hanno chiuso l'accordo con la Fiorentina per Niccolò Fortini: operazione in prestito con diritto di riscatto. Il classe 2006 gioca nello stesso ruolo dell'obiettivo dei giallorossi e la pista può scaldarsi nelle prossime ore. Cairo aveva detto 'no' alla prima offerta da 10 milioni più due di bonus, ne servono circa 20 ma la Roma vuole provare a chiudere a meno. Udogie è in stand by e D'Amico è alla ricerca del vice Wesley da poter regalare a Gasperini entro la fine del mercato. Difficile, invece, arrivare a Luis Henrique: non c'è accordo né con l'Inter né con il giocatore.