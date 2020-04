Mercato Roma, Fonseca e Petrachi hanno scelto: è Vertonghen il sostituto di Smalling

La Roma mette gli occhi sui campioni in scadenza di contratto. In estate la corsa per convincere giocatori a firmare, a parametro zero, sarà spietata. I giallorossi non vogliono farsi trovare impreparati e hanno individuato tre nomi, un difensore e due attaccanti. Il primo è Jan Vertonghen, lontano dal rinnovo con il Tottenham: il belga – scrive il ‘Daily Mail’ – sarebbe il sostituto di Chris Smalling, destinato al ritorno al Manchester United. Petrachi non ha trovato l’accordo con i ‘Red Devils’ e per questo l’ex Ajax, classe ’87, è diventato un nome forte per la Roma. Esperienza e carisma, questo e molto altro porterebbe Vertonghen alla difesa di Fonseca. Non solo, perché il club capitolino ha messo nel mirino anche Mario Gotze del Borussia Dortmund e Pedro del Chelsea. Per l’esterno spagnolo, in particolare, sarebbe già pronto un contratto di due anni ma ci sarà da battere la concorrenza anche della Lazio.