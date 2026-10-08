Endrick rimane l'obiettivo della Roma per il mercato invernale. In estate Mourinho aveva convinto il calciatore a rimanere, ma il brasiliano ha collezionato solamente 4 minuti da inizio stagione e a gennaio potrebbe cambiare aria. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano i prossimi due mesi saranno decisivi: "Il Real Madrid ha chiuso la porta a qualsiasi trattativa nella precedente finestra di trasferimento, una decisione condivisa dallo stesso calciatore. Tuttavia, il tempo di gioco nei prossimi due mesi sarà determinante per decidere se completare la stagione a Madrid o se cercare un'uscita in prestito dopo il suo precedente periodo in prestito al Lione". Sul giocatore ci sono anche Milan e Aston Villa.