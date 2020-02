Mercato, Roma e Chelsea su Ibrahimoglu del Rapid Vienna

Dopo gli acquisti di Villar, Carles Perez e Ibanez, continua la ricerca di giovani talenti della Roma. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, mirini dei giallorossi si sarebbero ora concentrati su Melih Ibrahimoglu, centrocampista austriaco di origini turche ora in forza al Rapid Vienna e nella Nazionale U20. Il giocatore, in scadenza di contratto nel 2021, potrebbe dunque arrivare in estate nella Capitale, con il Rapid Vienna che si accontenterebbe di 3,5 milioni per il suo cartellino. Su di lui, però, anche il Chelsea: i giallorossi dovranno battere la concorrenza inglese per arrivare primi sul giovane talento.