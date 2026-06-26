Jayden Oosterwolde, difensore centrale del Fenerbahce che può giocare anche da terzino sinistro, continua a restare nel mirino della Roma. Il 25enne olandese, che in Italia ha già giocato con la maglia del Parma (ma in Serie B), avrebbe attirato l'attenzione anche di alcuni club di Premier League. Come riporta De Telegraaf, il club giallorosso continua a monitorare Oosterwolde ma il Fenerbache ha già fissato un prezzo elevato per l'ex Twente e PEC Zwolle (due club che, in caso di cessione del classe 2001, riceverebbero un indennizzo per la formazione). Al momento non risultano trattative avanzate, ma qualcosa potrebbe accadere nelle prossime settimane.