Roma, ecco lo svincolato: in arrivo Rodwell, presente all’Olimpico stasera. Spunta anche Buchel

La Roma si butta su Jack Rodwell. Dopo l’indiscrezione clamorosa del ‘Daily Mail’, anche ‘Sky Sport’ conferma la pista relativa al centrocampista inglese. Il classe ’91 è atteso per le visite mediche, anche lui in carriera avvezzo a qualche infortunio di troppo. L’ex Everton e City questa sera era allo Stadio Olimpico per assistere al match tra i giallorossi e il Borussia M’Gladbach. Come riporta Chiara Zucchelli, Rodwell ha già svolto una parte dei test fisici e quindi è atteso dal resto degli esami per passare alla fase della firma. Inoltre, tra i possibili nomi per il centrocampo della Roma è spuntato anche Marcel Buchel, centrocampista ex Empoli originario del Liechtenstein.