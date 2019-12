Mercato Roma, dall’Inghilterra: piace Foyth del Tottenham

Juan Foyth, difensore classe 98 del Tottenham, è ai margini del club londinese a causa di una prima parte di gestione della stagione non ottimale con Pochettino alla guida. Come scrive il Daily Mirror, il giocatore, nonostante l’avvento in panchina di Mourinho sembrerebbe ancora tra i nomi papabili in uscita. Tre club di Serie A sarebbero interessati più e di altri e sono Roma, Inter e Milan: tutte società disposte a trattare il calciatore già nella prossima finestra di mercato senza dover aspettare giugno.