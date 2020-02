Mercato Roma, il Chelsea in pressing su Mertens: c’è il gradimento del belga

Concorrenza spietata dall’Inghilterra per Dries Mertens. Secondo quanto svelato dal giornalista belga Kristof Terreur durante la trasmissione radiofonica britannica The Transfer Window, il Chelsea si sarebbe fatto di nuovo sotto per cercare di convincere l’attaccante del Napoli a trasferirsi a Londra nella prossima sessione di mercato. Mertens, nel mirino anche della Roma, era già stato cercato dai blues durante il mercato di gennaio e continuerebbe ad avere estimatori a Stanford Bridge grazie alla sua capacità di ricoprire più ruoli nel reparto avanzato.

PRIMATO – Secondo quanto riferisce Terreur, il belga e la sua famiglia gradirebbero molto la destinazione ma, prima di abbandonare Napoli, l’attaccante vorrebbe diventare il bomber più prolifico della storia partenopea. Un traguardo che ormai si è prefissato e che vuole raggiungere. Attualmente Mertens è al secondo posto fermo a quota 119 gol e Marek Hamsik guida la classifica con solo due reti in più del folletto belga. Questo gap potrebbe essere colmato facilmente nel corso dei prossimi mesi, con l’attaccante che potrebbe poi decidere di aprire una nuovo capitolo della sua carriera.