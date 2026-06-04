Hummels, Cobolli e la sfida di palleggi con la palla da tennis. Il tedesco: "Ho perso"

Devis Vasquez non proseguirà la sua avventura in Turchia. Il portiere colombiano, arrivato alla Roma la scorsa estate a parametro zero dopo l'esperienza al Milan, si era trasferito al Besiktas a gennaio in prestito con diritto di riscatto. Stando a quanto riportato da Yagiz Sabuncuoglu, infatti, il club bianconero ha rescisso il contratto dell'estremo difensore che nella giornata odierna ha lasciato Istanbul. Vasquez è pronto a fare ritorno nella Capitale, in attesa di definire il proprio futuro: il contratto con il club giallorosso scadrà il 30 giugno 2027.