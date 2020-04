Mercato Roma, dalla Spagna: sfida al Barca per Gaich del San Lorenzo

Il campionato è fermo, ma la Roma progetta comunque il prossimo mercato. Non sono ancora chiare le date, ma gli obiettivi si e tra questi c’è un attaccante che possa affiancare Edin Dzeko. Sono diversi i profili seguiti e tra questi, secondo as.com, ci sarebbe anche quello di Adolfo Gaich, punta classe 1999 dell’Argentina sub 20. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 e il San Lorenzo sembrerebbe faticare nel trovare un accordo per trattenere il suo gioiello. Non ci sono solo i giallorossi sul centravanti e alcune offerte sono state già rifiutate come quella del Bruges. Interesse anche da parte di Galatasaray, Atletico Mineiro e Barcellona.