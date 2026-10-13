"Adesso il mercato di gennaio non mi interessa", ha affermato Gian Piero Gasperini alla vigilia di Roma-Real Madrid a proposito del futuro di Endrick. Che, salvo sorprese rispetto a quanto assicurato da Mourinho poche ore dopo, sarà ancora ai Blancos. E così la Roma potrebbe decidere di virare su altri obiettivi anche in altre zone del campo. Secondo quanto riportato dal portale tedesco Transfersfeed, infatti, il club giallorosso avrebbe messo gli occhi su Daniel Banjaqui, terzino destro classe 2008 del Benfica. Sul 18enne ci sarebbero diversi club europei e, tra le società italiane, anche la Juventus. Al momento nessuna trattativa concreta, ma una semplice raccolta di informazioni da parte di alcuni intermediari. Banjaqui è legato al Benfica da un contratto valido fino al 2031 e sarebbe presente anche una clausola da 45 milioni, anche se per un possibile trasferimento potrebbero bastarne anche 35. Sempre in Portogallo, ma lato Porto, secondo TMW la Roma starebbe guardando a William Gomes, ala destra di piede sinistro di appena 20 anni ma che ha già una clausola rescissoria monstre pari a 80 milioni. E che, col rinnovo ormai imminente con i Dragoes fino al 2031, potrebbe salire a 100.