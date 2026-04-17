Mercato Roma, dalla Germania: occhi su Aseko. Primi contatti col Bayern Monaco

La Roma è ancora attesa dalle ultime sei giornate di campionato e, nonostante i rumors e i malumori che in questi giorni serpeggiano a Trigoria, il club giallorosso deve cominciare a programmare la prossima stagione. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Sky Sport DE, la Roma avrebbe messo gli occhi su Noel Aseko. Il centrocampista classe 2005, di proprietà del Bayern Monaco ma attualmente in forza all'Hannover in Bundesliga 2, ha attirato l'interesse di numerosi club tedeschi ed europei. Dopo i sei mesi in prestito della scorsa stagione l'Hannover aveva deciso di acquistare il 20enne tedesco a titolo definitivo (quest'anno in 28 presenze 3 gol e 6 assist), ma i bavaresi hanno esercitato la clausola di recompra per valutarlo nel corso del prossimo ritiro estivo. In caso di riscontri non positivi il Bayern Monaco potrebbe aprire alla cessione del giovane mediano. Su Aseko, oltre alla Roma, anche Brighton, Aston Villa e Eintracht Francoforte. La sua valutazione potrebbe aggirarsi tra i 10 e i 12 milioni di euro.