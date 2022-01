Mercato Roma, Oliveira a un passo: prestito con diritto di riscatto a 15 milioni

Accordo trovato si attende solo l'ufficialità. L'arrivo di Sergio Oliveira potrebbe essere facilitato proprio da Mendes, agente del giocatore e di Mourinho

Il giocatore è stato a un passo dal vestire la maglia della Roma anche la scorsa estate, ma i tempi del calciomercato non hanno permesso a Tiago Pinto di chiudere in tempo la trattativa. Oliveira , infatti, aveva mandato messaggi abbastanza chiari attraverso Instagram seguendo il profilo della Roma , ma le resistenze degli esuberi a lasciare Trigoria hanno messo in stand-by la trattativa. Trattativa che, però, che è ripresa nei primi giorni di mercato. Sarà Oliveira, dunque, il centrocampista per Mourinho che permetterà a Cristante e Veretout di rifiatare e al tecnico di fare turnover.

Sergio Oliveira è un centrocampista del Porto classe ’92 (29 anni), in questa stagione ha totalizzato 24 presenze e segnato 5 gol tra Champions e Liga portoghese. Non un titolare nello scacchiere Conceicao: sono solo tre le partite in cui è partito dal primo minuto in campionato, quattro quelle in Europa. Specialista sui calci piazzati, ha ottime caratteristiche nel giro palla e nelle verticalizzazioni. Può giocare sia nei due di centrocampo nel 4-2-3-1, ma anche come trequartista all’occorrenza.