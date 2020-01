Saltato definitivamente Politano, la Roma torna alla ricerca di un esterno da portare alla corte di Paulo Fonseca. Tra i vari nomi usciti in queste ore c’è anche quello di Adnan Januzaj, esterno classe ’95 del Real Sociedad. Come riporta Alfredo Pedullà, la Roma avrebbe avviato i contatti con il club spagnolo per il belga: valutato 15 milioni, i giallorossi lavorano per ottenere il prestito con diritto di riscatto.