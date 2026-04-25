Conferme in merito all'interesse della Roma per Rafik Belghali. Come riportato da SportItalia, anche dal Belgio sono arrivate risposte affermative sull'apprezzamento del club giallorosso per il terzino destro algerino di proprietà dell'Hellas Verona. Sono stati negati, però, i contatti tra le due società vociferati nelle ultime ore. Il classe 2002 piace da mesi sia a Gasperini che a Massara (ma il futuro del ds è tutto da definire). Per gli scaligeri, a un passo dalla retrocessione in Serie B, si tratterebbe di una plusvalenza enorme. Belghali, ad ogni modo, è stato seguito sia dall’Inter (in caso di sviluppi legati al futuro di Dumfries) che dalla Juventus e nelle prossime settimane potrebbero essere