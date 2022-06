Mercato, la Roma alza l’offerta per Celik. In settimana incontro per Frattesi

Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi la Roma ha fatto grandi passi in avanti nella trattativa con il Lille per Celik. La richiesta del club francese è di 9 milioni di euro e l'ultima offerta giallorossa ammonta a 7 milioni, cifra a cui sommare due opzioni per migliorare la proposta: una percentuale sulla futura rivendita del giocatore o dei bonus legati al suo rendimento e della squadra. L'affare è in stato avanzato e filtra grande ottimismo tra le parti. Per quanto riguarda il capitolo Frattesi, invece, in settimana andrà in scena a Milano un nuovo incontro tra giallorossi e Sassuolo per capire la fattibilità dell'operazione. La richiesta dei neroverdi è di 30 milioni di euro.