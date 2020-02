Mercato Roma, Bonaventura occasione a zero per giugno

Nel Milan tiene banco da tempo la situazione di Bonaventura. Non più punto di riferimento a causa dei problemi fisici, il giocatore non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo, con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oltre al Galatasaray sulle sue tracce ci sarebbe anche la Roma. Un destinazione che il centrocampista gradirebbe molto, come confidato ad alcuni compagni di Nazionale. Il suo agente Mino Raiola ha spiegato la situazione: “Può darsi che nel Milan ci sia qualcuno che vuole il rinnovo e altri che non lo vogliono. Chissà, magari cercheremo altre strade”. Già lo scorso dicembre i giallorossi avevano chiesto informazioni su Bonaventura, ma a gennaio il giocatore ha preferito restare a Milanello.