Giuseppe Marotta non si sbilancia e a margine dell'assemblea della FIGC che ha visto l'elezione di Giovanni Malagò come nuovo Presidente, dribbla la domanda di un cronista su Evan Ndicka: "Se ne abbiamo parlato con la Roma? No, no, assolutamente". Queste le parole raccolte dalla giornalista Eleonora Trotta. In assemblea, in rappresentanza del club giallorosso, era presente il Chief Financial Officer Jason Morrow, ma le attenzioni non erano ovviamente rivolte al mercato. L'Inter però ha messo nel mirino Ndicka ormai da tempo, fin dalla fine del campionato quando sembrava molto vicina la cessione di Bastoni al Barcellona. L'obiettivo di Chivu per la nuova stagione è comunque quello di rinforzare il reparto arretrato vista anche la probabile partenza di De Vrij. La Roma però non ha alcuna intenzione di privarsi del suo pilastro difensivo ma la deadline del 30 giugno resta un fattore decisivo per eventuali cessioni.