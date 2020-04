Mercato Roma, Atalanta in cima alla lista di Bonaventura

Il contratto di Giacomo Bonaventura con il Milan è in scadenza nel prossimo giugno e la società rossonera ha già comunicato telefonicamente ai rappresentanti del giocatore la volontà di non prolungare l’accordo. Nelle scorse settimane, il centrocampista è stato accostato più volte alla Roma, grazie anche ai buoni rapporti della società giallorossa con l’agente Mino Raiola. In pole position, però, spunta il ritorno all’Atalanta: secondo quanto riportato da “Il Corriere di Bergamo”, il club nerazzurro sarebbe in cima alla lista del 30enne per continuare la carriera con la squadra che lo ha formato. In agguato, pronte a bussare alla porta, Roma, Lazio e Fiorentina.